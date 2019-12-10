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عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:49 م
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كارتيرون
كارتيرون
هاني عصام
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شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على إدارة القلعة البيضاء، بعدم التفاوض مع أي لاعب دون الرجوع إليه.

ويحق للزمالك التعاقد مع لاعب وحيد في ميركاتو الشتاء بعد استخدام 4 أوراق استبدال مع بداية الموسم الجاري.

ويضعط الزمالك على الجبلاية من أجل تعديل اللائحة وزيادة الاستبدال في الفترة الحالية.

وطالب كارتيرون من إدارة الزمالك تأجيل ملف المفاوضات في الفترة الحالية، لحين الانتهاء من التقرير الذي يجهز له بشأن حالة اللاعبين الحاليين.

ويسعى المدرب الفرنسي للتعاقد مع الصفقة التي يحتاج مركزها ويستفيد الفريق به، في ظل النقص العددي في بعض المراكز.

ويلتقي الزمالك مع فريق بيراميدز يوم الخميس المقبل، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

وتغلب الفريق على أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد في الجولة الماضية ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.

ويحتاج الزمالك للتعاقد مع مهاجم جديد بجانب مدافع وظهير أيمن ولاعب وسط مدافع بعد إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي والنقص الذي يعانيه الفريق في هذا المركز،
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نادي الاهلي باتريس كارتيرون الزمالك الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

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