Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مصر جميلة".. معرض للفنانة منى فتحي بالأوبرا غدًا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:52 م
Advertisements
معرض مصر جميلة
معرض مصر جميلة
أحمد رمضان متولي
Advertisements

يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، فى السادسة مساء الأربعاء ١١ ديسمبر، بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية معرض الفنانة منى فتحى بعنوان "مصر جميلة" والذى يضم أكثر من ٥٥ لوحة تعبر عن حبها لمصر من خلال استخدامها الزيت، الجواش، السوفت باستيل، الاوبل باستيل، والرسم على البردى.

 

منى فتحي، حاصلة على دراسات حرة فى الديكور والتصوير الضوئي وشاركت فى العديد من المعارض الجماعية فى مصر وخارجها.

 

ويستمر المعرض حتى الثلاثاء ١٧ ديسمبر الجارى .

Advertisements

أخبار تهمك

3 غيابات في قائمة ليفربول ضد سالزبورج

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. رئيس برشلونة يُفجر مفاجأة بشأن جوارديولا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

منذ 42 دقيقة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

خاص| نسبة المشاركات تؤجل إعلان الأهلي التعاقد مع كهربا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

كلوب: أخطأت في حق ساديو ماني

منذ أقل من ساعتين

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 5 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد فعل من صالح جمعة على أنباء انتقاله للزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

02:49 م

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

12:53 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status