"مصر جميلة".. معرض للفنانة منى فتحي بالأوبرا غدًا

يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، فى السادسة مساء الأربعاء ١١ ديسمبر، بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية معرض الفنانة منى فتحى بعنوان "مصر جميلة" والذى يضم أكثر من ٥٥ لوحة تعبر عن حبها لمصر من خلال استخدامها الزيت، الجواش، السوفت باستيل، الاوبل باستيل، والرسم على البردى.

منى فتحي، حاصلة على دراسات حرة فى الديكور والتصوير الضوئي وشاركت فى العديد من المعارض الجماعية فى مصر وخارجها.

ويستمر المعرض حتى الثلاثاء ١٧ ديسمبر الجارى .