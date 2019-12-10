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بيان تحذير بسبب الأمطار الغزيرة..
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:46 م
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مروى الجلاصي
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على إثر تهاطل كميات كبيرة من الأمطار خلال هذا اليوم، دعت وزارة الداخلية في بيان مروري نشرته اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، إلى توخي الحذر من قبل مستعملي الطريق.
وقد جاء نصّ البلاغ، كالآتي
"على إثر تهاطل كميات كبيرة من الأمطار خلال هذا اليوم... تدعو إدارة شرطة المرور مستعملي الطريق إلى التعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وإحترام مسافة الأمان وعدم المجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع إحترام إشارات الأعوان.
هذا وتضع إدارة شرطة المرور كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق ويمكنهم عند الضرورة الإتصال على الرقم التالي: 71.343.201".
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