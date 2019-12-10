بيان تحذير بسبب الأمطار الغزيرة..

على إثر تهاطل كميات كبيرة من الأمطار خلال هذا اليوم، دعت وزارة الداخلية في بيان مروري نشرته اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، إلى توخي الحذر من قبل مستعملي الطريق.





وقد جاء نصّ البلاغ، كالآتي





"على إثر تهاطل كميات كبيرة من الأمطار خلال هذا اليوم... تدعو إدارة شرطة المرور مستعملي الطريق إلى التعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وإحترام مسافة الأمان وعدم المجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع إحترام إشارات الأعوان.



