"إيجي فاشون" يُكرم منى ممدوح الخميس المقبل

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان ايجي فاشون برئاسة أحمد العزبي تكريم الفنانة مني ممدوح، وذلك ضمن تكريمات المهرجان يوم الخميس المقبل.

ومن جانبه كشف "العزبي" عن أسماء المصممين المشاركين في الفاشون مصمم الأزياء المصري عمرو البنا، مصممة الأزياء السعودية سناء ابو حجر ، مصمم الأزياء المصرى محمد شهبندر ، مصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن ، مصمم الأزياء المصرى محمد كمال ، خبيرة التجميل التركية نسرين ياوز ، خبيرة التجميل السعودية ألمها، خبيرة التجميل السعودية نادية محي الدين ، هير ستايل اليمنيه فاتن علي ، خبيرة التجميل الفلسطينية حنين ابو ليلي خبيرة التجميل السعودية نهله الجمال.

وقال "العزبي" سيتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمال ذو قيمة و هادفه للمجتمع في جميع المجالات ومنهم الملحن محمد رحيم ومدربة الأسود انوسه كونه ، والفنان نضال الشافعي ، والفنان عصام كاريكا، والمخرج محمد حمدى.

وأوضح أن هذه الدورة سوف تكرم بعض أسماء من نجوم الفن الراحلين اسم الفنان فاروق الفيشاوي الفنان طلعت زكريا ، الفنان هيثم احمد ذكي، الفنان عزت أبو عوف، الفنان شعبان عبدالرحيم.