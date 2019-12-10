Advertisements
Advertisements
Advertisements

"متعلموش من غلتطهم".. التحقيق مع المتنمرين الثلاثة في واقعة جديدة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
فتحت نيابة غرب التحقيق مع 3 طلاب متهمين بالتنمر على طالب سوداني بالصف الأول الثانوي في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، ونشرهم الواقعة على موقع "tik tok".

كان اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية للأمن القاهرة، تلقى إخطارا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة يفيد بحضور موظف سوداني الجنسية، يشكو تعرض نجله طالب لواقعة تنمر على يد 3 طلاب من منطقة حدائق القبة، ونشر مقطع الفيديو على موقع "tik tok"، وبمواجهتهم بالواقعة المنسوبة إليهم على النحو المشار اليه اقروا بها وانهما كانوا يمزاحان معه.

وكلف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، فريقا من مباحث حدائق القبة بكشف تفاصيل الواقعة، وتبين أن الطلاب المشكو في حقهم، هم المتهمين في واقعة الطالب السوداني جون التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 21 يوما، وأثارت جدلا خلال الفترة الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

منذ 42 دقيقة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار.. رئيس برشلونة يُفجر مفاجأة بشأن جوارديولا

منذ أقل من ساعتين

كلوب: أخطأت في حق ساديو ماني

منذ أقل من ساعتين

خاص| نسبة المشاركات تؤجل إعلان الأهلي التعاقد مع كهربا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

3 غيابات في قائمة ليفربول ضد سالزبورج

منذ ساعة و 27 دقيقة

أول رد فعل من صالح جمعة على أنباء انتقاله للزمالك

منذ أقل من ساعتين

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 5 ساعات

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ يوم

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

وفاة ربة منزل ألقاها زوجها من الطابق الرابع بحدائق القبة

النيابة تأمر بتشريح جثة "مسجل خطر" توفى إثر إطلاق رصاص عليه بالوايلي

تجديد حبس 15 متهما بقتل صاحب معرض سيارات بحدائق القبة

داخل مخزنين غير مرخصين.. ضبط 500 ألف لعبة نارية في حدائق القبة

النيابة تأمر بالتحفظ على 500 ألف قطعة ألعاب نارية بمخزنين في حدائق القبة

"8 سنين بدون عمل".. ننشر تفاصيل انتحار عاطل في حدائق القبة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

02:49 م

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

12:53 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status