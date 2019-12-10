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رئيس جنوب أفريقيا: سنشعر بالامتنان دائما للدعم اللامتناهي الذي نتلقاه من مصر

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:48 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، عن سعادته لزيارة مصر، وكرم الضيافة الذي وجده، موضحًا أن زيارته قد وفرت له فرصة لتجديد الصلة الوثيقة بين الدولتين.

وأشار "رامافوزا"، خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه ناقش مع الرئيس السيسي عدة مباحثات في مجالات مختلفة لتعميق العلاقات الثنائية، حيث تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي خاص.

وأضاف أن هذه الزيارة هي احتفال وتأكيد على تاريخ التضامن الذي تتشاركه البلدين، مؤكدا أن شعب جنوب أفريقيا دائما سيشعر بالامتنان للدعم اللامتناهي الذي نتلقاه من حكومة مصر وشعبها، وخاصة في أيام الكفاح، حيث أول رئيس لدولتهم نيلسون مانديلا جاء إلى مصر وتم استقباله بصورة حافلة
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