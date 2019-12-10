"الإفتاء": مصافحة الرجل لزوجته لا تنقض الوضوء

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: "هل مصافحة الرجل لزوجته تنقض الوضوء".



وعقب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن مصافحة الرجل لزوجته لا تنقض الوضوء".



وحول حكم صلاة قيام الليل بالقراءة من المصحف، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز حال حافظ المصلي على التركيز والخشوع ولكنه حال انشغل المصلي بتقليب الصفحات في المصحف أثناء الصلاة، وسرح وانشغل عن الصلاة، فالأولى الصلاة بدونه.



وأوضح "وسام"، أنه يجوز دفع زكاة المال لتجهيز عروسة، حال كان أسرتها فقيرة غير قادرة على تجهيزها للزواج، أو حال كونها يتيمة ليس لديها أسرة لتجهيزها.

