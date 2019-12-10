Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في ضوء أجندة 2063 في محاضرة بمكتبة مصر العامة (صور)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

شهدت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي محاضرة بعنوان "رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في ضوء أجندة 2063" قدمت من قبل المحاضر والباحث في السياسة الأفريقية د. سيد ربيع, وتناولت المحاضرة نقاط عديدة ومتنوعة توضح أهمية الأجندة لمصر ولأفريقيا كافة ومدي اتساقها مع فترة تولي رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي حالياً.

 

وتجدر الإشارة إلى أن محاضرة د. سيد ربيع كانت قد بدأت بتناول محورها الأولي والمتعلق بدوافع الاتحاد الأفريقي قيادات وشعوب نحو التنمية من خلال الرغبة في تعزيز التكامل الإقليمي وإحتواء الصراعات ودعم السلم والأمن والترويج لنشر الديمقراطية والسعي لإقرار وإحترام الحقوق الدولية للإنسان ومكافحة الإرهاب الدولي ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واللاجئيين, ثم تناول المحاضر خطة التنمية الأفريقية تلك وذلك من خلال توضيح الخلفية التي صاحبت ظهور الأجندة وأسبابها وما يميزها عن المبادرات السابقة.

 

ثم استعرض المحاضر على الطلاب المحور الثاني لمحاضرته وهو ما يتعلق بأهداف ومشاريع الأجندة بالتركيز على الخطة العشرية الأولي, وكذلك مراحل تنفيذ الأجندة. 


ثم اختتمت محاضرة د. سيد بالإشارة إلى المحور الثالث لمحاضرته والمتعلق بدور مصر في في تنفيذ الأجندة بالتركيز على فترة توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي وذلك على المستوي الهيكلي والاقتصادي والسياسي والامني بالإضافة إلى المستوي الثقافي, وهو ما يوضح في الاخير إلى أن القيادة السياسة الحالية استطاعت أن تسير على نفس نهج أمال وطموحات أجندة 2063.

رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في ضوء أجندة 2063 في محاضرة بمكتبة مصر العامة (صور)
رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في ضوء أجندة 2063 في محاضرة بمكتبة مصر العامة (صور)
رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في ضوء أجندة 2063 في محاضرة بمكتبة مصر العامة (صور)
رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في ضوء أجندة 2063 في محاضرة بمكتبة مصر العامة (صور)
رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في ضوء أجندة 2063 في محاضرة بمكتبة مصر العامة (صور)
رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في ضوء أجندة 2063 في محاضرة بمكتبة مصر العامة (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

كلوب: أخطأت في حق ساديو ماني

منذ ساعة و 6 دقيقة

خبر سار.. رئيس برشلونة يُفجر مفاجأة بشأن جوارديولا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ ساعتين

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 4 ساعات

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

3 غيابات في قائمة ليفربول ضد سالزبورج

منذ ساعة الا ربع

خاص| نسبة المشاركات تؤجل إعلان الأهلي التعاقد مع كهربا

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ يوم

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

12:53 م

خبر سار.. رئيس برشلونة يُفجر مفاجأة بشأن جوارديولا

01:43 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status