نائبة تطالب البرلمان بإعلان خطته التشريعية والرقابية قبل فض أعماله

طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، والوكيلين والأمين العام، بأهمية تحديد القوانين المطروحة للمناقشة داخل المجلس خلال الفترة المقبلة.



وأضافت: "الدكتور علي عبد العال، تحدث عن أنه يتبقى 24 جلسة في عمر المجلس الحالي، ويجب مصارحة الشارع بالتشريعات التي سوف يتم مناقشتها وتحتل اولية المجلس خلال هذه الفترة"، مؤكدة أن هناك العديد من المواطنين ليدهم آمال في المجلس لمناقشة وإقرار تشريعات تخاطب حياتهم في العديد من القضايا، ومن ثم يجب على المجلس مصارحتهم بإمكانية طرح هذه التشريعات من عدمه للمناقشة.



وأشارت: "يجب على المجلس إعلان خطته التشريعية والرقابية في الفترة المقبلة وكذلك أجندة الأعمال، بهدف إعطاء صورة إيجابية للرأي العام عن المجلس حتى تكون حسن الختام".