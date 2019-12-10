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مؤسس "ابدأ بنفسك" من شرم الشيخ: منتدى شباب العالم أيقونة الإرادة المصرية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:37 م
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محمد عزت
محمد عزت
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قال محمد عزت أحد مؤسسي مبادرة "ابدأ بنفسك"، إن منتدى شباب العالم أثبت أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تعرف المستحيل وتجربة المنتدى برهنت على إرادة القيادة السياسية على إحتواء الشباب بكافة اطيافة طالما في صالح مصلحة الوطن.

وأكد "عزت"، أن استدامة تجربة منتدى شباب العالم وخروجها بتلك الشكل المشرف دلالة على قوة الشباب المصري في التنظيم وإظهار مصر بالشكل اللائق أمام العالم حيث أصبح تلك المنتدى ومن نسخته الأولى محل أنظار واهتمام العالم ورسالة محبة وسلام والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان. 

واختتم برسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية والفريق المنظم ورجال الجيش والشرطة على الجهد المبذول لإنجاح تلك التجربة الفريدة من نوعها.
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الكلمات المفتاحية

محمد عزت شرم الشيخ ابدأ بنفسك أخبار مصر

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