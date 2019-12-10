هل يلزم الأم غسل ثيابها أذا مسها بول الصبي؟ الإفتاء تُجيب

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: "حكم بول الصبي الذي يأكل إذا طال ثوب الأم هل يجب غسل الثوب كله للصلاة به".



وعقب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن الصبي عندما يأكل يكون بوله من النجاسات، وإذا وقع على شيء نجسه، وحال أصاب جزء من ملبس الأم فهذا يعني أن هذا الجزء هو النجس فقط، وينبغي تطهير هذا الجزء فقط، ولا يستلزم غسل الملابس بأكملها".



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه حال أرادت الأم غسل الثوب كامل فلا مانع في ذلك.

