لفتة طيبة من الرئيس السيسي لنظيره الجنوب أفريقي



وهنأ السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الجنوب أفريقي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، رئيس جنوب أفريقيا بفوز بلاده للمرة الثالثة ببطولة العالم للراكبي، مضيفا: "وأهنأكم بعيد ميلادكم كل عام وأنتم بخير".





وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تحرك مصر وجنوب أفريقيا بالعلاقات بين البلدين في إتجاه علاقة استراتيجية شاملة بينهما.



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تقف بجانب جنوب أفريقيا فيما تعرضت له البلاد من أمطار وفيضانات والتي أثرت على الحياة العامة لديهم، مضيفا: "نحن معكم في هذا الأمر".