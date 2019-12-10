بـ3500 جنيه.. وظائف عمل جديدة لأبناء القاهرة والجيزة "التفاصيل والشروط"

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة بالزيتون، براتب يصل إلى 3500 جنيه.



وتضمنت الوظائف المتاحة، 70 كاشير، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على مؤهل عالٍ أو متوسط، وذلك من الجنسين، وحتى 35 سنة، وذلك من أبناء القاهرة والجيزة، براتب يبلغ 2250 جنيهًا.



كما تحتاج الشركة، 20 مدخل بيانات، على أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك براتب 2200 جنيه.



وتطلب الشركة أيضًا، 10 سائقين، على أن تكون لديه رخصة أولى وثانية، وألا يزيد عمره عن 50 سنة، وذلك براتب 3500 جنيه.



كما تتضمن الوظائف، 30 عامل مخازن، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة، وذلك براتب 3000 جنيه.



وتوفر الشركة فرص عمل لعدد 30 منسق ممرات، و20 بائعًا، على أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك براتب 2200 جنيه.

