سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك الثلاثاء 10-12-2019

شهد سعر اليورو الاوروبي حالة من التباين في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.77 جنيه للشراء ، و 17.90 جنيه للبيع بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك وجاء ت الاسعار في البنوك على النحو التالى:





اسعار اليورو في البنوك اليوم





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.80 جنيه للشراء.

17.94 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.77 جنيه للشراء.

17.90جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

17.77جنيه للشراء.

17.90 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

17.60 جنيه للشراء.

17.89 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.78 جنيه للشراء.

17.91 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.80 جنيه للشراء.

17.92جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.77 جنيه للشراء.

17.91 جنيه للبيع.



