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قبل 15 يناير.. اتفاق مهم بشأن سد النهضة في اجتماع واشنطن

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:24 م
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سد النهضة والرئيس السيسي وترامب وأبي أحمد
سد النهضة والرئيس السيسي وترامب وأبي أحمد
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كشفت مصر، كواليس الاجتماع الذي عقد بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن بشأن مفاوضات سد النهضة، الذي عقد مساء أمس الإثنين، بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

ومن ناحيته، قال وزير الخارجية، سامح شكري -عقب الاجتماع- إن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية، بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري، في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل ١٥ يناير ٢٠٢٠.

ونوه سامح شكري، بأنه تم في أعقاب الاجتماعات، صدور بيان مشترك عن الدول الثلاث والولايات المتحدة والبنك الدولي حدد مسار المفاوضات والعناصر التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول ١٥ يناير ٢٠٢٠.

وزي الخارجية ووزير الري محمد عبد العاطي، أكدا أهمية انخراط الدول الثلاث في المفاوضات بحسن نية وشفافية، من أجل تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥، بما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية.

وأشاد الوزيران بدور الولايات المتحدة، من خلال وزير الخزانة والفريق المعاون له لما يبذلونه من جهد لتيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.
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