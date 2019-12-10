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هيثم دبور يحلل جوائز "الجولدن جلوب 2019" على إينرجي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:25 م
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الجولدن جلوب
الجولدن جلوب
أحمد رمضان متولي
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خصص الكاتب والسيناريست هيثم دبور، حلقة برنامجه "ليل داخلي"، على راديو إينرجي، تردد92.1، للحديث عن قائمة ترشحيات جوائز الجولدن جلوب.

 

وقال دبور ان ليس فقط المصري رامي مالك، المرشح في قوائم ترشيحات الجولدن جلوب بل شملت القائمة ترشيح الممثل الكوميدي الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف، ضمن قائمة أفضل ممثل تلفزيوني في عمل كوميدي/ موسيقى، الذي يتنافس مع كل من (مايكل دوجلاس، وبيل هادر، وبن بلات، وبول رود).

 

رامي يوسف قدم دور بنفس اسمه في مسلسل كوميدي "رامي" الذي تنتجه شبكة Hulu، وتدور أحداثه حول وضع الشباب في مثل عمره والصراع بين معتقداته الإسلامية وأزمة الهوية.

 

ورصد دبور إن القوائم لم تشهد أية مفاجآت آخري، حيث جاءت متوافقة مع توقعات النقاد والصحفيين، واستمرت شبكة نتفلكس الأمريكية في الاستحواذ على نصيب الأسد من الترشيحات في السينما والتلفزيون، حيث حصدت أعمالها 17 ترشيحا في جميع المجالات، وسط تراجع بسيط لشبكة "HBO" التي حصدت 15 ترشيحا فقط.

 

كما قدم تحليل لقائمة الأفلام المرشحة للفوز في الحفل الذي سيقام  والمقرر إقامتها يوم 6 يناير المقبل.

 

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