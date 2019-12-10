"قلبها ميت".. أم تقتل طفليها لرغبتها في الطلاق بالدقهلية

وبدأت الواقعة بعد دفن الأب للطفلين وشك في وفاتهما جنائيا بعد اكتشافة علبة أدرينالين السامة والتي تسبب الوفاة بالبطئ وتمكن رجال المباحث من الوصول إلى أن الأم قتلت طفليها لرغبتها في الطلاق.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمامور مركز شرطة شربين من سامي عبد العزيز رأفت ٣٠ سنة بائع أسطوانات غاز ومقيم قرية الأحمدية التابعة للمركز أكد خلاله أنه كان لديه طفلان الأولى ريماس ٣ سنوات وتوفت في ٣٠ أكتوبر الماضي وقام باتخاذ الاجراءات ودفنها والثاني جمال ٥ سنوات وتوفى في ٢٨ نوفمبر الماضي واتخذ كافة إجراءات دفنه وتم الدفن.



وأضاف في بلاغه أنه لم يشتبه وقتها جنائيا في وفاتهما إلا أنه عقب ذلك عثر بمنزله على علبة دواء فيها ٤ شرائط فارغه لعقار " الاندرينال " مما دعاه للشك في أن وفاة طفليه جنائية حيث إنه يقيم فى منزل عائلته.



وبتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز شرطة شربين برئاسة المقدم محمد الأرضي رئيس المباحث وضباط إدارة البحث الجنائي توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى لمياء عطية سعد عبد المقصود ٢٤ سنة ربة منزل.



وبتقنين الاجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة قاصدة الطلاق من زوجها فقررت التخلص من أطفالها حتى تتمكن من ذلك مضيفة أنها قامت بشراء هذا العقار من صيدلية الدكتورة صفاء خضير بنفس القرية لعلمها أن تعاطي هذا العقار يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية ويسبب الوفاة فقامت بإعطاء كمية كبيرة منه لطفليها مما أدى إلى وفاتهما وتحرر عن ذلك المحصر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شهدت قرية الأحمدية التابعة لمركز شربين، مقتل طفلين على يد والدتهما لرغبتها في الانفصال.