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حبس عاطلين لحيازتهما 8 طرب حشيش في إمبابة 4 أيام

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:25 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة وحيازتهما لـ8 طرب من مخدر الحشيش بمنطقة إمبابة، فيما طلبت النيابة التحريات.

وكشفت التحقيقات، أن عاطلين مقيمان بدائرة القسم، يقومان بالاتجار في مخدر الحشيش، وترويجها على عملائهم بالمنطقة، وتواصلهم معهم عن طريق الهاتف المحمول، فيما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية مقابل الاتجار، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

وألقت الإدارة العامة، لمباحث الجيزة، القبض على عاطلين أحدهما لديه معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم إمبابة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة القسم، حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة القسم، وبحوزتهما 8 طرب لمخدر الحشيش وزنت "800 جرام"، 2 هاتف محمول ومبالغ مالية.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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