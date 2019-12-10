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بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:23 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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بدأ منذ قليل توافد النجوم على كنيسة العذراء مريم بمنطقة أرض الجولف، لأداء مراسم الجنازة على المخرج الراحل سمير سيف، بحضور عدد كبير من أقاربه وأصدقائه من الوسط الفني، ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على حضور جنازة المخرج الراحل سمير سيف الفنان محمود قابيل، والفنان محمد التاجي، والناقد محمد عاطف، والمخرج علي إدريس، وعدد من مشاهير الفن.

 

ومن المقرر أن يقام العزاء غدًا بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة فى تمام الساعة السادسة مساءً.

 

يُشار أن المخرج سمير سيف رحل عن عالمنا مساء أمس، وذلك بعد صراع طويل مع المرض فى مستشفي السلام، وأكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، أن سبب الوفاة يعود إلى تعرضه لأزمة صحية شديدة.

 

سمير سيف يعد من أهم مخرجى السينما المصرية والعربية، وعمل رئيسًا للمهرجان القومى للسينما، وتخرج عام 1969 من المعهد العالي للسينما، وعين بالمعهد، عمل مساعدًا في بداياته الفنية لعدد من كبار المخرجين مثل شادي عبدالسلام، يوسف شاهين، وحسن الإمام، قدم العديد من الأعمال المتميزة مع كبار النجوم منها "المشبوه"، "النمر والأنثى"و"الهلفوت"و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، "سوق المتعة"، "معالى الوزير"، "غريب في بيتي".

بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
بحضور قابيل والتاجي وإدريس.. بدء توافد نجوم الفن على جنازة المخرج سمير سيف (صور)
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