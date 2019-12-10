السيسي يكشف تفاصيل المباحثات الثنائية مع نظيره الجنوب أفريقي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا توطدت على مدار السنين، حيث تشرفت مصر باستضافة الراحل العظيم نيلسون مانديلا خلال سنوات النضال في ستينيات القرن الماضي.





وأشار "السيسي"، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الجنوب أفريقي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه أجرى مع نظيره الجنوب أفريقي مباحثات ثنائية معمقة، تناولت مجمل العلاقات الثنائية، وتم التوافق على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي بكافة المستويات بما يعطي دفة نوعية للعلاقات بين البلدين.



