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السيسي يكشف تفاصيل المباحثات الثنائية مع نظيره الجنوب أفريقي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:21 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا توطدت على مدار السنين، حيث تشرفت مصر باستضافة الراحل العظيم نيلسون مانديلا خلال سنوات النضال في ستينيات القرن الماضي.

وأشار "السيسي"، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الجنوب أفريقي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه أجرى مع نظيره الجنوب أفريقي مباحثات ثنائية معمقة، تناولت مجمل العلاقات الثنائية، وتم التوافق على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي بكافة المستويات بما يعطي دفة نوعية للعلاقات بين البلدين.

ولفت إلى أنه تقرر الاتفاق على موعد انعقاد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم، مضيفا أنه استمع لرؤية رئيس جنوب أفريقيا حول أبرز القضايا المطروحة بأفريقيا، مع الاستمرار في التعاون بين البلدين، وتفعيل خطة اسكات البنادق في أفريقيا.
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جنوب أفريقيا السيسي أخبار مصر

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