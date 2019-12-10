الأرصاد عن حالة الطقس غدا: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

حالة الطقس غدا

قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا، إن البلاد تشهد إنخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس بارد في ساعات الليل المتأخرة ودافئ على السواحل الشرقية نهارا، ومائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، ودفئ على شمال وجنوب الصعيد.





سحب منخفضة وشوائب





توقعت الأرصاد الجوية أن شمال البلاد ستشهد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، ويوجد شوائب عالقة في الصباح الباكر بسبب الشبورة الكثيفة التي تجتاح البلاد صباحا، بداية من الشمال ممتدة للجنوب، و الرياح تكون أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط.





حالة الموج في البحرين (الأحمر - المتوسط)

وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر فتكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.





درجات الحرارة غدا

شهدت البلاد اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة وسجلت القاهرة 24 درجة، بينما تسجل درجات الحرارة غدا العظمى 21 وتشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى إليكم التالي::





القاهرة 15- 21

إسكندرية 13- 22

قنا 13- 25

الأقصر 12– 26

أسوان 14– 26