3 غيابات في قائمة ليفربول ضد سالزبورج

تشتعل مواجهة ليفربول ضد سالزبورج النمساوي في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لحاجة الريدز بقيادة نجمهم محمد صلاح إلى التعادل للتأهل إلى دور الـ16.

ويغيب عن ليفربول 3 لاعبين هم البرازيلي فابينيو وجويل ماتيب وكلاين ويعد الأول أحد أهم الخيارات للمدرب يورجن كلوب في تشكيل الريدز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، بينما يحل نابولي ثانيا بـ 9 نقاط ثم ريد سالزبورج في المركز الثالث برصيد 7 نقاط وأخيرًا جينك البلجيكي بنقطة وحيدة.