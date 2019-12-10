محافظ أسوان عن الاستعداد لمنتدى السلام: "هنشرفكم"

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، آخر تفاصيل الاستعداد لانطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة غدًا الأربعاء، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات واضحة لجميع العاملين بالمحافظة بتنفيذ المهام الموكلة إليهم، وخروج المنتدى في أبهى صورة.





وأشار "عطية"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن تفقد المرور بالمحافظة، وكل شيىء يسير بشكل طبيعي، موضحًا أن درجة الاستعداد عالية جدا بالمحافظة، معقبا: "سنشرف الدولة المصرية بأكملها".



