محافظ بني سويف يكرم بطلي العالم وأفريقيا لرفع الأثقال (صور)

كّرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من أبناء بني سويف المتفوقين رياضيا، وهما: البطل الرياضي "الحسن فراج حسن"لحصوله على المركز الثاني عالميا والأول افريقيا وعربيًا وأحسن لاعب في أفريقيا،والبطل"محمد عبد الحميد بريك"، لحصوله على المركز الثالث عالميا"فوق 23 سنة" والأول عالميا وافريقيا "ناشئين"، وذلك في البطولة الدولية لرفع الأثقال،التي نظمتها جمهورية مصر العربية،تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، في الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر الماضي.



وقدم محافظ بني سويف التهنئة للبطلين الرياضيين "الحسن،بريك"، واللذين كانا مثار فخر لأبناء المحافظة، ونموذج يحتذى به،،وقدوة للشباب المصرى الواعد، مشيدًا بما يحققه أبناء بني سويف الموهوبين والمتفوقين في مختلف المجالات، ورفع علم مصر في كافة المحافل الدولية،مؤكدا على أن هذه الفترة تشهد اهتماما كبيرا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب المتفوق في كافة المجالات،وأنه دائم التوجيه بتوفير كافة الدعم لهم،والعمل على اكتشاف مزيد من المميزين من شباب مصر الواعد.



وجاء ذلك في ختام اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد"اليوم" بقاعة ديوان عام المحافظة، بحضور: اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مديرالأمن، الدكتورعاصم سلامة، وبلال حبش، نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتيرالعام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.

