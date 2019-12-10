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بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفدا ألمانيا
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:06 م
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ماريان عيد
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استقبل صباح اليوم الثلاثاء ١٠ ديسمبر صاحب الغبطة البطريرك الانبا ابراهيم، بطريرك الاسكندرية الأقباط الكاثوليك، وفد الماني من هيئة مسيو من ميونخ، حيث دار الحوار عن العلاقات المتبادلة بين الكنيسة الكاثوليكية بمصر والهيئة.
كانت الكنيسة الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك بمصر، ورئيس مجلس الأساقفه، بدأت امس الثلاثاء، أول أيام صوم الميلاد المجيد، الذى ينتهى فى 25 من ديسمبر.
وعن مدة الصوم من المُقرر أن تصوم الكنيسة القبطية الكاثوليلكية 15 يوما، من يوم الثلاثاء 9 ديسمبر حتى يوم الاربعاء الموافق 25 ديسمبر عيد الميلاد المجيد.
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