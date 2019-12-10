خيال مريض يقود إعلام الجماعة الإرهابية للتدليس على إنجازات الدولة المصرية



وأوضح التقرير آخر تلك المحاولات البائسة، حيث استعان الإرهابي الهارب عبدالله الشريف بأحد الفيديوهات القديمة والتي يعود تاريخها لأربع سنوات ماضية لأهالي دمياط بدعوى تزامنها مع الافتتاحات الأخيرة، فقد تغافل الإرهابي الهارب سعادة أهالي دمياط بمدينة الأثاث الجديدة.



كما حاول "أراجوز" أخر للجماعة، التقليل من أهالي دمياط، حيث قال معتز مطر: "دمياط اللي مكنتش تعرف القهاوي.. بقت القهاوي فيها ليها شنة ورنة".





وتسعى جماعة الإخوان إلى اختزال الإنجازات التي تنفذ على أرض الواقع، ونشر الشائعات.



عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن تقرير يكشف زيف وكذب وادعاء القنوات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان، ونشرها لشائعات لتشويه ما يحدث من انجازات بهدف تنفيذ مخططاتهم في البلاد.