معرض فني لـ محمد الكعبي بالقاهرة 29 ديسمبر بحضور وزراء وسفراء شرق أسيا

ينظم مركز الجزيرة للفنون، معرض "الجمال في شرق أسيا" للفنان محمد الكعبي، وذلك يوم الأحد 29 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك بقاعة راغب عياد، بحضور لفيف من الفنانين التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة والسادة الوزراء والسفراء في شرق أسيا.

الفنان محمد الكعبي، يشارك هذه الأيام في معرض "باريس للصور 2019"، والذي سينطلق بعد غدً الخميس بمشاركة عدد كبير من أهم وأشهر مصوري الفوتغرافيا حول العالم، حيث يضم المعرض 224 فنانا عالميا من 46 دولة.

وعن مشاركته بالمعرض قال "الكعبي" إنه سعيد بتلك المشاركة الدولية، والتي سيشارك فيها بـ50 صورة من إبداعاته الفنية توثق تجربته التي عايشها خلال جولته في دول شرق أسيا، ورصد ومعايشة طبيعية لحياتهم البسيطة هناك.

"الكعبي" عشق التصوير منذ طفولته، ووثق بعدسته العديد من الأحداث في الوطن العربي وفي شرق أسيا وأوروبا، ويستعرض تجربته الاحترافية في عالم التصوير من خلال مشاركته في عدد من المحافل الدولية مثل باريس ولوس أنجلوس ومعرض الفن بإسبانيا والذي يقام في شهر يوليو من كل عام.