Advertisements
Advertisements
Advertisements

معرض فني لـ محمد الكعبي بالقاهرة 29 ديسمبر بحضور وزراء وسفراء شرق أسيا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:57 م
Advertisements
محمد الكعبي
محمد الكعبي
Advertisements

ينظم مركز الجزيرة للفنون، معرض "الجمال في شرق أسيا" للفنان محمد الكعبي، وذلك يوم الأحد 29 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك بقاعة راغب عياد، بحضور لفيف من الفنانين التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة والسادة الوزراء والسفراء في شرق أسيا.

 

الفنان محمد الكعبي، يشارك هذه الأيام في معرض "باريس للصور 2019"، والذي سينطلق بعد غدً الخميس بمشاركة عدد كبير من أهم وأشهر مصوري الفوتغرافيا حول العالم، حيث يضم المعرض 224 فنانا عالميا من 46 دولة.

 

وعن مشاركته بالمعرض قال "الكعبي" إنه سعيد بتلك المشاركة الدولية، والتي سيشارك فيها بـ50 صورة من إبداعاته الفنية توثق تجربته التي عايشها خلال جولته في دول شرق أسيا، ورصد ومعايشة طبيعية لحياتهم البسيطة هناك.

 

"الكعبي" عشق التصوير منذ طفولته، ووثق بعدسته العديد من الأحداث في الوطن العربي وفي شرق أسيا وأوروبا، ويستعرض تجربته الاحترافية في عالم التصوير من خلال مشاركته في عدد من المحافل الدولية مثل باريس ولوس أنجلوس ومعرض الفن بإسبانيا والذي يقام في شهر يوليو من كل عام.

 

معرض فني لـ محمد الكعبي بالقاهرة 29 ديسمبر بحضور وزراء وسفراء شرق أسيا
معرض فني لـ محمد الكعبي بالقاهرة 29 ديسمبر بحضور وزراء وسفراء شرق أسيا
معرض فني لـ محمد الكعبي بالقاهرة 29 ديسمبر بحضور وزراء وسفراء شرق أسيا
معرض فني لـ محمد الكعبي بالقاهرة 29 ديسمبر بحضور وزراء وسفراء شرق أسيا
معرض فني لـ محمد الكعبي بالقاهرة 29 ديسمبر بحضور وزراء وسفراء شرق أسيا
معرض فني لـ محمد الكعبي بالقاهرة 29 ديسمبر بحضور وزراء وسفراء شرق أسيا
معرض فني لـ محمد الكعبي بالقاهرة 29 ديسمبر بحضور وزراء وسفراء شرق أسيا
معرض فني لـ محمد الكعبي بالقاهرة 29 ديسمبر بحضور وزراء وسفراء شرق أسيا
Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ يوم

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار.. رئيس برشلونة يُفجر مفاجأة بشأن جوارديولا

منذ ساعة و 6 دقيقة

كلوب: أخطأت في حق ساديو ماني

منذ ساعة

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

3 غيابات في قائمة ليفربول ضد سالزبورج

منذ ساعة الا ربع

خاص| نسبة المشاركات تؤجل إعلان الأهلي التعاقد مع كهربا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

12:53 م

خبر سار.. رئيس برشلونة يُفجر مفاجأة بشأن جوارديولا

01:43 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status