Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالصور.. وفد من "النيابة الإدارية" يزور مستشفي الأورام بالأقصر

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
زار صباح اليوم، المستشار عاطف أبو المجد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووفد من قيادات الهيئة بالمحافظة، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي للمرضى.

رافق قيادات المستشفى وفد هيئة النيابة الإدارية في جولة على الأقسام المختلفة، لتعريفهم بآلية العمل والعلاج اليومي، في أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي المجهز بأحدث أجهزة إشعاع عالمية، بجانب أقسام الأشعة المختلفة، ومعمل الباثولوجي العالمي، ومقر بنك الدم المتكامل وغرف العمليات والرعاية المركزة والإقامة الداخلية.

كما زار الوفد، مبني المرحلة الثالثة التي يتم حاليًا التجهيز داخلها، لاستكمال التوسعات بالمستشفى وافتتاح أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد.

وقال المستشار عاطف أبو المجد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في ختام زيارته: مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر صرح جميل، يضم نظام فائق وأجهزة عالمية ممتازة، ونسأل الله التوفيق لمجلس إدارة المستشفى، في مواصلة مسيرة الدعم والعلاج للمرضى من أبناء الصعيد في هذا الصرح العظيم، ونسأل الله أن يمن على جميع المرضى بالشفاء".
بالصور.. وفد من "النيابة الإدارية" يزور مستشفي الأورام بالأقصر
بالصور.. وفد من "النيابة الإدارية" يزور مستشفي الأورام بالأقصر
بالصور.. وفد من "النيابة الإدارية" يزور مستشفي الأورام بالأقصر
بالصور.. وفد من "النيابة الإدارية" يزور مستشفي الأورام بالأقصر
بالصور.. وفد من "النيابة الإدارية" يزور مستشفي الأورام بالأقصر
بالصور.. وفد من "النيابة الإدارية" يزور مستشفي الأورام بالأقصر
Advertisements

أخبار تهمك

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

منذ ساعتين

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

3 غيابات في قائمة ليفربول ضد سالزبورج

منذ أقل من ساعة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص| نسبة المشاركات تؤجل إعلان الأهلي التعاقد مع كهربا

منذ أقل من ساعتين

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ ساعتين

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ يوم

خبر سار.. رئيس برشلونة يُفجر مفاجأة بشأن جوارديولا

منذ ساعة و 10 دقيقة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

كلوب: أخطأت في حق ساديو ماني

منذ ساعة و 8 دقيقة

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

12:53 م

خبر سار.. رئيس برشلونة يُفجر مفاجأة بشأن جوارديولا

01:43 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status