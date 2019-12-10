بالصور.. وفد من "النيابة الإدارية" يزور مستشفي الأورام بالأقصر



رافق قيادات المستشفى وفد هيئة النيابة الإدارية في جولة على الأقسام المختلفة، لتعريفهم بآلية العمل والعلاج اليومي، في أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي المجهز بأحدث أجهزة إشعاع عالمية، بجانب أقسام الأشعة المختلفة، ومعمل الباثولوجي العالمي، ومقر بنك الدم المتكامل وغرف العمليات والرعاية المركزة والإقامة الداخلية.



كما زار الوفد، مبني المرحلة الثالثة التي يتم حاليًا التجهيز داخلها، لاستكمال التوسعات بالمستشفى وافتتاح أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد.



وقال المستشار عاطف أبو المجد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في ختام زيارته: مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر صرح جميل، يضم نظام فائق وأجهزة عالمية ممتازة، ونسأل الله التوفيق لمجلس إدارة المستشفى، في مواصلة مسيرة الدعم والعلاج للمرضى من أبناء الصعيد في هذا الصرح العظيم، ونسأل الله أن يمن على جميع المرضى بالشفاء".

زار صباح اليوم، المستشار عاطف أبو المجد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووفد من قيادات الهيئة بالمحافظة، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي للمرضى.