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صفاء أبوالسعود تنعى المخرج الكبير سمير سيف

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:49 م
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صفاء أبوالسعود
صفاء أبوالسعود
الفجر الفني
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نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، المخرج الكبير سمير سيف، الذي رحل عن دنيانا مساء أمس الاثنين، وقالت "يعز على نفسي أن أنعي فنان كبير وأخ عزيز، وعامود من أعمدة قنوات ART ، فقد كان المخرج سمير سيف، أستاذا ومعلما ولا يبخل بأي معلومة، كما كان منذ بداياته نجما من نجوم الإخراج السينمائي، رحمه الله وصبر أهله ومحبيه".

 

يذكر أن المخرج الكبير قدم للحياة الفنية عشرات الأعمال السينمائية الناجحة منها المشبوه، مسجل خطر، شمس الزناتي، المولد، النمر والأنثى، الهلفوت، معالي الوزير، سوق المتعة، المطارد، الراقصة والسياسي، وآخر الرجال المحترمين، كما قدم الراحل عدد من المسلسلات التليفزيونية منها البشائر وبالشمع الأحمر.

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