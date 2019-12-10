أخبار البورصة المصرية .. تابعة "للسويدي اليكتريك " توقع عقد قيمته 638.4 مليون جنيه لصالح مشروع الفطيم





أخبار البورصة المصرية





علمت البورصة المصرية اليوم الإثنين ، أن شركة رواد الهندسة الحديثة التابعة لشركة السويدى إليكتريك قد وقعت عقداً لصالح شركة الفطيم للمراكز التجارية والإدارية للإنشاءات والأعمال الهندسية لمبنى بروديوم 2- للمكاتب الإدارية ، حيث بلغ قيم العقد بنحو 638.4 مليون جنيه.









وأوضحت السويدي في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه من المقرر تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من تاريخ توقيع العقد.





ومن الجدير بالذكر أن شركة السويدي إليكتريك تمتلك نسبة 52% من شركة رواد الهندسة الحديثة .









أخبار البورصة المصرية .. 2.7 مليار جنيه أرباح السويدي خلال 9 شهور





و حققت السويدي إليكتريك أرباحاً بلغت 2.78 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.57 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 34.5 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 30.3 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

وحققت الشركة أرباحاً ربع سنوية بلغت مايقدر بحوالي 831.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.16 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018.





متي تم إدراج السويدي اليكتريك بالبورصة المصرية ؟





وتم إدراج شركة السويدي اليكتريك في البورصة المصرية منذ مايو 2006، حيث تعمل شركة السويدى الكتريك في قطاع السلع الرأسمالية وبالأخص على المكونات الكهربائية والمعدات، وتمتلك شركات تعمل عبر شمال أفريقيا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب أوروبا، و يقع مقر شركة السويدى الكتريك فى القاهرة ، مصر ، وقد تم تأسيس الشركة في يونيو 2005.









ويبلغ عدد أسهم السويدي في البورصة المصرية نحو 2.1 مليون سهم ، القيمة الأسمية للسهم 1 جنيه .



