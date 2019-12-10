بيانات المركزي للأحصاء :انخفاض حاد في أسعار السلع .. ورؤساء الشعب التجارية نتيجة لجهود الحكومة

اثر انخفاض عدد من السلع الاساسية في مواصلة معدلات التضخم تراجعها خلال شهر نوفمبر الماضي، والتى كانت تشهد اسعارها عدم استقرار خلال السنوات الماضية وارتفاعات غير مسبوقة.

وكشف بيان صادر من جهاز التعبئة العامة والأحصاء، أن اسعار الخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم والحبوب والخبز، حققو انخفاض قويه خلال شهر نوفمبر الماضي ليس الأول من نوعه بل تكرر في عدد من الشهور الماضية منذ بداية عام 2019.

والتزمت الحكومة رغم تطبيقها برنامج للأصلاح الاقتصادي، بالسيطرة على أسعار السلع وتوفيرها بالأسواق، من خلال طرح المبادرات لمحاربة الغلاء، ورفع قيمة الدعم السلعي إلى 50 جنيه للفرد.

شعبة " القاصبين" كليو اللحوم انخفض بقيمة 10 إلى 20 جنيه في الكيلو:

وقال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بإتحاد الغرف التجارية، إن أسعار اللحوم بالفعل شهدت إنخفاضات تتراوح بين 10 إلى 20 جنيه في الكيلو، ".. متوسط الكيلو في القاهرة اصبح يتراوح بين 120 جنيه إلى 140 جنيه للكيلو الكندوز والضاني، و 110جنيه للكيلو للحم الجملي، و80 جنيه للكيلو الجاموسي."

وبلغ الأنخفاض بحسب جهاز التعبئة العامة والأحصاء، في أسعار اللحوم وحدها نحو(-1.7%) خلال شهر نوفمب مقارنة بأكتوبر

وأوضح،"وهبة" خلال تصريحات صحغية لـ"الفجر"، أن هذا الأنخفاض يعود إلى عدة عوامل، من ضمنها إقبال الموطنين على شراء اللحوم المستوردة عن البلدي والتى شهدت انخفاض في سعرها إلى 80 جنيه بالنسبة للحم السوداني، والوفر الرهيب من اللحوم بالأسواق بعد قرار وزير الزراعة بمنع ذبح البتلو إلا بعد أن يصل عمرة إلى ثلاث سنوات ليعطى كميات من اللحوم أكبر عند الذبح، بجانب الضعف العام للقوي الشرائية من قبل المستهلكين على عدد من السلع من ضمنها اللحوم.

واشار "وهبة" ، إلى أن المبادرات التى طرحتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في تراجع اسعار اللحوم وتوفرها، والتى ظهرت من خلال مبادرات في المجماعات الأستهلاكية التابعة لوزارة التموين، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

شعبة الحبوب "الأسعار أصبحت في متناول الجميع":

وأيد رجب شحاته عضو شعبة الحبوب، بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء، التى كشفت عن تراجع أسعار الحبوب والخبز بنسبة (-1.3 % ) على أساس شهرى في نوفمبر.

وقال "شحاتة" لـ" الفجر"، " أصناف الحبوب شهدت تراجع من أرز، وفول، و الفاصوليا، واللوبيا، الجميع يعلم أن أسعار الحبوب تراجعت ولا تشهد تحركات التى كنا نسع عنها قبل عامين."

وأضاف، "أتوقع أن نسبة تراجع أسعار الحبوب بلغا 10% نتيجة هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه بفضل السياسية النقدية الناجحة للبنك المركزي، بالأضافة إلى زيادة المعروض منها في السوق وهو أمر يحسب للمجهودات التى تقوم بها الحكومة في زيادة مساحات المزروعة منها.

وأوضح، أن تراجع أسعارالسلع الأساسية من ضمنها الحبوب بشكل عام غير مرتبط بعزوف الموطنون عن الشراء، قائلًا" ممكن نقول أن هناك ترشيد في الاستهلاك لكن لا يوجد عزوف في عمليات الشراء خاصة أن الاسعار اصبحت في متناول الجميع."

انخفاض حاد في اسعار الخضروات والفاكه:

وسجلت أسعار الخضروات والفاكه أكبر الأنخفاضات على مؤشر التضخم، حيث بلغت نسبة (-4.2%) للخضروات ونسبة (-3.5%) للفاكهة.

وأكد عماد ابو حسين نقيب الفلاحين، على أن اسعار الخضروات والفاكهة من أكثر السلع التى شهدت انخفاضات كبيره نتيجة لزيادة المساحات المزروعة، ووقف التصدير لعدد من المنتجات الزراعية.

وجاء تراجع اسعار الخضروات والفاكهة في الوقت الذي تنفذ فيه وزارة الزراعة مشروع المليون ونصف فدان الذي يهدف لزراعة مليون ونصف فدان في محافظو الوادي الجديد لتلبية احتياجات الموطنين من الغذاء.

وأوضح" ابو حسين" خلال تصريحات للفجر، أن ابرز اسعار الفواكة التى تراجعت خلال هذا الشهر البرتقال والرمان.