تداول 542 شاحنة و49 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تداول 542 شاحنة بضائع و49 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 131 شاحنة و19 سيارة بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 133 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة وعلى متنها 4 شاحنة و14 سيارة وغادرت اربع سفن وهى امانة، الحرية، عزيز اكسبريس، الجونة تريدر وعلى متنهم 179 شاحنة و14 سيارة.



