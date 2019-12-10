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"إسكان النواب" توافق على إنشاء اتحاد مصري لخبراء التقييم العقاري

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:37 م
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بوابة الفجر
إسلام شعراوي
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وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على إنشاء اتحاد مصرى لخبراء التقييم العقارى، ويكون له الشخصية الاعتبارية الممثلة لخبراء التقييم العقارى المصريين، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد، وأكثر من 60 نائبًا بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقارى.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة الثقافة عن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها، مقدمة من النواب "سعد الجمال، سيد أحمد محمد سيد أحمد، محمد الكوراني، محمد إسماعيل، حمدي السيسي، محمد عبد الله زين الدين، مارجريت عازر، عبد الباقي تركيا، منى منير".

كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من النواب ومنهم النائب سعيد حساسين، عن عدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد، وكذلك النائب سعيد العبودي، عن عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى النائب محمد ياسين، عن عدم وجود رؤية وأهداف واضحة للوزارة، وكذلك إيهاب الطماوي، عن ضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى الى الترويج للعنف.

وتناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدم من النائب حسام محمد محمود وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل.

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