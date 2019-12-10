برلماني يطالب وزيرة التضامن بعدم المُماطلة في تنفيذ حكم العلاوات الخمس

طالب النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، وزيرة التضامن بإيضاح موقفها من تطبيق حكم إضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، مؤكدا أنه هناك حالة من المماطلة في تطبيق الحكم.





وأشار إلى أن وزارة التضامن حاولت التحرك قانونيا ضد الحكم، وحينما لم تنجح، ماطلت في تطبيق الحكم، رغم أحقية أصحاب المعاشات فيهم، وشدد أن تأخير التزام الحكومة ووزارة التضامن بإضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، يتنافى مع دولة القانون.



