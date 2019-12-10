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برلماني يطالب وزيرة التضامن بعدم المُماطلة في تنفيذ حكم العلاوات الخمس

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:35 م
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بوابة الفجر
إسلام شعراوي
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طالب النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، وزيرة التضامن بإيضاح موقفها من تطبيق حكم إضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، مؤكدا أنه هناك حالة من المماطلة في تطبيق الحكم.

وأشار إلى أن وزارة التضامن حاولت التحرك قانونيا ضد الحكم، وحينما لم تنجح، ماطلت في تطبيق الحكم، رغم أحقية أصحاب المعاشات فيهم، وشدد أن تأخير التزام الحكومة ووزارة التضامن بإضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، يتنافى مع دولة القانون.

وتابع: تتحدث الوزيرة دائما عن حرص الدولة على مصلحة أصحاب المعاشات فى الحصول على حقوقهم، إلا أن الواقع لا يعكس ذلك تماما"، مضيفا: يكفي مماطلة في تطبيق الحكم وأن تصارحنا الوزيرة بموقفها من التطبيق حتى يطمئن أصحاب المعاشات ونستطيع التحرك ضدها حال الرفض".
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النائب حسين غيته البرلمان أخبار مصر

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