Advertisements
Advertisements
Advertisements

خلال حصة دروس خصوصية.. معلّم يعنّف تلميذا بقصر هلال

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
إتّهمت إحدى العائلات التونسية، مدرّسا بتعنيف إبنها خلال حصة دروس خصوصية يؤمنها بمنزله، في مدينة قصر هلال من ولاية المنستير يوم أمس الإثنين 09 ديسمبر 2019.

وقد أفادت شقيقة التلميذ البالغ من العمر 8 سنوات والذي يزاول تعليمه بالسنة الثالثة أساسي، بأنّ والدها فوجئ عند تحوله لمنزل المدرس للعودة بابنه إلى البيت، بوجود آثار عنف على وجهه.

وفي تصريحات لإذاعة موزاييك، أكدت أن أخاها كان قد أخفى عن والده في بداية الأمر تعرّضه للعنف الشديد على يد المدرس الذي قام بتهديده، قبل أن يكشف في وقت لاحق بعد نقله للمستشفى تعرّضه للصفع عدة مرات وضرب رأسه على الحائط مما أدى إلى إغمائه.

وشدّدت شقيقة التلميذ المعنّف في ذات التصريحات،على  أنّ عائلتها متمسّكة بتتبع المعلم قضائيا، بالنظر إلى ما سببه لشقيقها من آثار جسدية ونفسية بالغة.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 19 ساعة

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صحيفة بريطانية تتحدث عن علاقة إيفانكا ترامب بضابط مخابرات

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ساديو ماني مهدد بالرحيل عن ليفربول

منذ 37 دقيقة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ ساعة

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

منذ حوالي 7 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

08:11 ص

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status