خلال حصة دروس خصوصية.. معلّم يعنّف تلميذا بقصر هلال

إتّهمت إحدى العائلات التونسية، مدرّسا بتعنيف إبنها خلال حصة دروس خصوصية يؤمنها بمنزله، في مدينة قصر هلال من ولاية المنستير يوم أمس الإثنين 09 ديسمبر 2019.





وقد أفادت شقيقة التلميذ البالغ من العمر 8 سنوات والذي يزاول تعليمه بالسنة الثالثة أساسي، بأ نّ والدها فوجئ عند تحوله لمنزل المدرس للعودة بابنه إلى البيت، بوجود آثار عنف على وجهه.





وفي تصريحات لإذاعة موزاييك، أكدت أن أخاها كان قد أخفى عن والده في بداية الأمر تعرّضه للعنف الشديد على يد المدرس الذي قام بتهديده، قبل أن يكشف في وقت لاحق بعد نقله للمستشفى تعرّضه للصفع عدة مرات وضرب رأسه على الحائط مما أدى إلى إغمائه.



