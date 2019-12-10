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محمد الكيلاني لـ محمود العسيلي: "كل سنة وإنت أجدع أخ"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:33 م
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محمد كيلاني
محمد كيلاني
هبة أحمد
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حرص الفنان محمد الكيلاني، على تهنئة صديقه الفنان محمود العسيلي، بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشر محمود صورة ارشيفية جمعته بالفنان محمود العسيلي، وعلق الكيلاني على الصورة قائلاً: "كل سنة و انت أجدع و أقرب أخ أمي و أبويا مجبهوش، فاكر الصوره دي لما كنا شغالين في فرحات".


ومن جانبه رد العسيلي على تهنئته قائلاً:"بحبك يا محمد، ربنا يديك السعادة والصحة وراحة البال على قد جدعنتك ونيتك الحلوة، ده كلام بجد مش بسف".


والجدير بالذكر أنَّ الفنان محمود العسيلي يستعد لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم السبت الموافق 14 ديسمبر الحالي في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وتشاركه في الحفل الفنانة نانسي عجرم.

محمد الكيلاني لـ محمود العسيلي: كل سنة وإنت أجدع أخ
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