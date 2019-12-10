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"صباح الخير يا عرب" على MBC يعرض طرق علاج تجاعيد اليدين (فيديو)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:31 م
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صباح الخير يا عرب
صباح الخير يا عرب
الفجر الفني
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خلال الحلقة الأسبوعية من برنامج "بدون جراحة" والذي يذاع على إم بي سي، عرض الدكتور فادي نصر المشكلات المختلفة التي تواجه النساء، وناقش تقنيات متعددة لمعالجة هذه المشكلات بإجراءات بسيطة، ومن أهم تلك المشكلات تجاعيد اليدين، والذي كثير من النساء تهمله، وذكر أيضًا تقنية البوني تيل لرفع الحاجبين وشد العيون، وتقنية الفلاش والتي ستكون طوق النجاة في المناسبات الهامة حيث تستطيع المرأة إجراءها قبل مناسبتها بيوم، وبعد ذكر التقنيات العديدة أنهى كلامه بأن على كل سيدة أن تأخذ بعين الاعتبار رأي طبيبها في الإجراء لأنه أكثر شخص يرى ما يناسبها.

 

برنامج "صباح الخير يا عرب" هو برنامج يهتم بالمرأة والأسرة العربية، ويقدم نصائح للموضة والماكياج والصحة، بالإضافة إلى تقارير اجتماعية وأحدث الأخبار العالمية، ويقدم خلال البرنامج فقرة خاصة بالدكتور فادي نصر بعنوان "بدون جراحة" يناقش خلالها أحدث تقنيات التجميل وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

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