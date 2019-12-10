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قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للصعود بمستهل التعاملات
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:21 م
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نيفين سمير
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سوق البحرين المالي
إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.20% رابحا 3.08 نقطة ليصل إلى مستوى 1552.51 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات ، وبلغ حجم التداةلات بسوق البحرين المالي اليوم نحو 3.2 مليون سهم بقيمة 809 ألف دينار.
وعن أداء القطاعات بسوق البحرين المالي ، فقد تصدر قطاع البنوك التجارية الارتفاع بنسبة نمو 13.59% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.03% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.77% ، وعلي الجانب الأخرفقد تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%
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