قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للصعود بمستهل التعاملات





سوق البحرين المالي





إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.20% رابحا 3.08 نقطة ليصل إلى مستوى 1552.51 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات ، وبلغ حجم التداةلات بسوق البحرين المالي اليوم نحو 3.2 مليون سهم بقيمة 809 ألف دينار.



