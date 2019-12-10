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رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة أياكس أمستردام وفالنسيا بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف أياكس الآ

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:23 م
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مشاهدة مباراة أياكس أمستردام وفالنسيا بث مباشر
مشاهدة مباراة أياكس أمستردام وفالنسيا بث مباشر
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القنوات الناقلة لـ مباراة أياكس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا
تنقل مباراة أياكس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا، عبر قنوات «بي إن سبورتس إتش دي 3، كوسموتي سبورت 8 إتش دي، ماتش فوتبول 3، ديجي سبورت 3 إتش دي رومانيا، زيجو سبورت فويتبال، موفيستار ليجا دي كامبيونيس إتش دي 1، بي تي سبورت 3 / إتش دي، سبيلير 1 تي في، بلانت سبورت 2 إتش دي.

معلق مباراة أياكس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا

يقوم بالتعليق على مباراة أياكس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا، المعلق الرياضي «جواد بدة» عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.

 

 
التشكيلة المتوقعة لمباراة أياكس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا
تشكيلة أياكس أمستردام المتوقعة لمواجهة فالنسيا
حراسة المرمى: أندري أونانا.
خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو، دالي بليند، جويل فيلتمان، نوصير مزروعي.

خط الوسط: إدسون ألفاريز، ليساندرو مارتينيز، دوسان تاديتش، فان دي بيك، حكيم زياش.

خط الهجوم: كلاس يان هونتيلار.

 

تشكيلة فالنسيا المتوقعة لمواجهة أياكس أمستردام
حراسة المرمى: خاومي دومينيك سانشيز.
خط الدفاع: دانييل واس، جابرييل أرماندو باوليستا، مختار دياكابي، خوسيه جايا.

خط الوسط: رودريجو دي بأول، كارلوس سولير، فرانسيس كوكلين، داني باريخو، فيران توريس.

خط الهجوم: كيفن جاميرو.

 

 
غيابات فريق فالنسيا عن المواجهة
يغيب عن فريق فالنسيا في مواجهة أياكس كلًا من:
كريستيانو بيتشيني، جونزالو جويديس، لي كانج – إن للإصابة، وإلياكيم مانجالا، جيوفري كوندوجوبيا، دينيس تشيريشيف، ياسبر سيليسين قد يشاركون إذا حصلوا على الإذن بذلك، وإيزيكيل جاراي للطرد.

 

غيابات فريق أياكس عن مواجهة فالنسيا
ديفيد نيريس للإصابة، وكوينسي بروميس وزكريا لبيض قد يشاركون إذا حصلوا على الإذن بذلك.





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مشاهدة مباراة أياكس أمستردام وفالنسيا بث مباشر لايف مساء اليوم فى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، Ajax vs Valencia بث مباشر من خلال موقع الفجر   مشاهدة مباريات اليوم 10 من ديسمبر فى تحديث مستمر لمنافسات الجولة السادسة من مواجهات المجموعة الثامنة فى البطولة الاوروبية مشاهدة مباراة اليوم مباشر حيث يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا مباراة اليوم ويمكن متابعة مباريات دورى الابطال فى تغطية مباشرة لايف عبر البث المباشر.

 

مشاهدة مباراة أياكس أمستردام وفالنسيا بث مباشر
مشاهدة مباراة أياكس أمستردام مع فالنسيا فى بث مباشر مساء اليوم حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسات المجموعة الثامنة من مباريات المرحلة السادسة فى بطولة دورى الابطال الاوروبى كورة مباشر ويسعى الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة التقدم والمنافسة فى البطولة مشاهدة مباريات اليوم لايف من خلال موقع كورة اون فى نقل مباشر وتحديث مستمر للقاء .

مشاهدة مباراة أياكس أمستردام اليوم
كورة مباشر مشاهدة مباراة أياكس أمستردام مساء اليوم لايف فى منافسات المرحلة السادسة من بطولة دوري الأبطال الأوروبى، كورة مباشر مباريات اليوم فى المجموعة الثامنة حيث يحتل أياكس أمستردام الترتيب الاول للمجموعة ويمتلك رصيد عشرة نقاط حتي هذه الجولة بث مباشر لايف من موقع كورة أون فى خدمة مجانية لمتابعى الفريقين وجماهير كرة القدم العالمية بث مباشر بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم
كورة مباشر مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم فى تحديث مستمر عبر موقعنا الفجر فى تغطية حية مباشرة للقاء حيث يتواجد فريق فالنسيا فى المجموعة الثامنة ويحتل الترتيب الثانى فيها بعدد ثمانية نقاط حتى الان بث مباشر مباريات اليوم مجانا فى نقل مباشر لايف وتحديث دائم للمباراة.

دوري أبطال أوروبا
الجولة السادسة – المجموعة الثامنة
مباراة أياكس أمستردام مع فالنسيا
توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في مصر.
توقيت الساعة 11:00 مساء بتوقيت في السعودية.
توقيت الساعة 11:00 مساء بتوقيت في الأردن.
توقيت الساعة 11:00 مساء بتوقيت في سوريا.
توقيت الساعة 11:00 مساء بتوقيت في فلسطين
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