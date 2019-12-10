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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة أياكس أمستردام وفالنسيا بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط أياكس II7SRY جول PLUS NOW

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:18 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يتواجه فريقا أياكس أمستردام الهولندي وفالنسيا الإسباني في لقاء الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

 

 
ويتصدر الفريق الهولندي المجموعة الثامنة، برصيد 10 نقاط، حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل في واحدة وهزُم في واحدة، وكانت آخر انتصاراته أمام ليل الفرنسي في الجولة الماضية محققًا الانتصار بهدفين دون رد.
 

 
أما فالنسيا فيدخل اللقاء محتلًا المركز الثالث برصيد 8 نقاط، من فوزين وتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة، ويسعى لتحقيق الفوز لانتزاع بطاقة التأهل للدور الثاني، رغم صعوبة المباراة، خاصة وإنها خارج الديار.
 

 
أما أياكس فيسعى لتعزيز الصدارة بتحقيق الفوز، واستغلال أرضه وجمهوره الاستغلال الأمثل.
 

موعد مباراة أياكس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا
تنطلق مباراة أياكس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا، في تمام الـ 22:00 توقيت القاهرة، 21:00 توقيت مكة المكرمة، 18:00 توقيت جرينتش.
 

 
ملعب مباراة أياكس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا
تقام مباراة أياكس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا، على ملعب «يوهان كرويف».
 

 
القنوات الناقلة لـ مباراة أياكس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا
تنقل مباراة أياكس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا، عبر قنوات «بي إن سبورتس إتش دي 3، كوسموتي سبورت 8 إتش دي، ماتش فوتبول 3، ديجي سبورت 3 إتش دي رومانيا، زيجو سبورت فويتبال، موفيستار ليجا دي كامبيونيس إتش دي 1، بي تي سبورت 3 / إتش دي، سبيلير 1 تي في، بلانت سبورت 2 إتش دي.

معلق مباراة أياكس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا

يقوم بالتعليق على مباراة أياكس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا، المعلق الرياضي «جواد بدة» عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.

 

 
التشكيلة المتوقعة لمباراة أياكس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا
تشكيلة أياكس أمستردام المتوقعة لمواجهة فالنسيا
حراسة المرمى: أندري أونانا.
خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو، دالي بليند، جويل فيلتمان، نوصير مزروعي.

خط الوسط: إدسون ألفاريز، ليساندرو مارتينيز، دوسان تاديتش، فان دي بيك، حكيم زياش.

خط الهجوم: كلاس يان هونتيلار.

 

تشكيلة فالنسيا المتوقعة لمواجهة أياكس أمستردام
حراسة المرمى: خاومي دومينيك سانشيز.
خط الدفاع: دانييل واس، جابرييل أرماندو باوليستا، مختار دياكابي، خوسيه جايا.

خط الوسط: رودريجو دي بأول، كارلوس سولير، فرانسيس كوكلين، داني باريخو، فيران توريس.

خط الهجوم: كيفن جاميرو.

 

 
غيابات فريق فالنسيا عن المواجهة
يغيب عن فريق فالنسيا في مواجهة أياكس كلًا من:
كريستيانو بيتشيني، جونزالو جويديس، لي كانج – إن للإصابة، وإلياكيم مانجالا، جيوفري كوندوجوبيا، دينيس تشيريشيف، ياسبر سيليسين قد يشاركون إذا حصلوا على الإذن بذلك، وإيزيكيل جاراي للطرد.

 

غيابات فريق أياكس عن مواجهة فالنسيا
ديفيد نيريس للإصابة، وكوينسي بروميس وزكريا لبيض قد يشاركون إذا حصلوا على الإذن بذلك.





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