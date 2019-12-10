سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 بكبرى البنوك الحكومية والخاصة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم





استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية الثلاثاء 10-12-2019 يث سجل سعر الريال 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ويشهد سعر الريال السعودى حالة من الاستقرار في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الماضية بعد انقضاء موسم عمرة المولد النبوى الشريف وننشر فيما يلي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم امام الجنيه وجاءت على النحو التالي:





اخر تحديثات سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.28 جنيه للشراء، و 4.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.27 جنيه للشراء، و 4.31 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.27 جنيه للشراء، و 4.31 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.21 جنيه للشراء، و 4.34 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.31 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.27 جنيه للشراء، و 4.31 جنيه للبيع.



