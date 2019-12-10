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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 بكبرى البنوك الحكومية والخاصة
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:13 م
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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم
استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية الثلاثاء 10-12-2019 يث سجل سعر الريال 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ويشهد سعر الريال السعودى حالة من الاستقرار في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الماضية بعد انقضاء موسم عمرة المولد النبوى الشريف وننشر فيما يلي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم امام الجنيه وجاءت على النحو التالي:
اخر تحديثات سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك
سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.34 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري
اسعار الريال السعودى مقابل الدولار الامريكي
في المملكة العربية السعودية استقر سعر الريال السعودى مقابل الدولار الامريكي، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 3.75 ريال سعودى بما يعادل 0.27 من الدولار الأمريكى.
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