Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 بكبرى البنوك الحكومية والخاصة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:13 م
Advertisements
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم
Advertisements
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية الثلاثاء 10-12-2019 يث سجل سعر الريال 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ويشهد سعر الريال السعودى حالة من الاستقرار في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الماضية بعد انقضاء موسم عمرة المولد النبوى الشريف وننشر فيما يلي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم امام الجنيه وجاءت على النحو التالي:

اخر تحديثات سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك 
سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.34  جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.25  جنيه للشراء، و4.31  جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري

 اسعار الريال السعودى مقابل الدولار الامريكي 
 في المملكة العربية السعودية استقر سعر الريال السعودى مقابل الدولار الامريكي، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 3.75 ريال سعودى بما يعادل  0.27 من الدولار الأمريكى.
Advertisements

أخبار تهمك

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 23 ساعة

صحيفة بريطانية تتحدث عن علاقة إيفانكا ترامب بضابط مخابرات

منذ أقل من ساعة

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ساديو ماني مهدد بالرحيل عن ليفربول

منذ 39 دقيقة

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ يوم

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ ساعة

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 19 ساعة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

08:11 ص

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status