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مسجل خطر.. حبس موظف أوسيم لإتجاره في الأسلحة وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:20 م
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المضبوطات
المضبوطات
إيريني صفوت
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أمرت نيابة أوسيم، بشمال الجيزة، حبس موظف، 4 أيام، على ذمة التحقيقات، لإتجاره في الأسلحة النارية والذخيرة غير مرخصة، بمنطقة أوسيم، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن موظف ضبط بحوزته 4 أسلحة نارية غير مرخصة، و3 طبنجات، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات، وكان يقوم بترويجها على عملائه بالمنطقة بقصد الإتجار، فيما سبق اتهامه في قضايا أسلحة ومخدرات، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها.

وأكدت تحريات المقدم مجدي موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال معاون مباحث المركز، تورط موظف سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وأسلحة، بالإتجار بالأسلحة غير المرخصة، وحيازته لـ4 أسلحة نارية وذخيرة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.

وتم إعداد كمين للمتهم، وتمكن الرائد وليد كمال من الإيقاع به والقبض عليه، واعترف أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث الجنائية، بحيازته للمضبوطات للإتجار بها.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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