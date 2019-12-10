مريهان حسين تشوق جمهورها لمسلسل "ختم النمر"







ونذكر أن مريهان حسين، شاركت فى بطولة مسلسل "بركة" وشارك عدد من نجوم الفن منهم الفنان عمرو سعد، وهنادى مهنا،كمال ابو رية، هالة صدقي، محمد لطفى اخراج محمود كريم، تأليف محمد الشواف .







نشرت الفنانة مريهان حسين، صورة لها برفقة الفنان أحمد صلاح حسني، على حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من كواليس مسلسلهما الجديد "ختم النمر".وعلقت الفنانة مريهان حسين، على الصورة قائلة: "قريب إن شاء الله هاتشوفوا مسلسل جميل اسمه ختم النمر .. دعواتكم ".ويشارك عدد من نجوم الفن في "ختم النمر" منهم الفنانة القديرة عفاف شعيب، واسلام جمال، احمد صلاح حسني ، اخراج أحمد سمير فرج، تأليف محمد عبد المعطى.