معلومات مذهلة عن الماسكرا.. الأنواع وطريقة التطبيق

"الماسكرا" من أدوات المكياج التي توجد في حقيبة كل امرأة حتى وإن كانت رموشها كثيفة، نظرا لأن الماسكرا تعطي مظهر جيدا للمرأة وتبرز جمال عيونها ورموشها، ومن هنا نكشف عن تفاصيل حول الماسكرا وأخطاء شائعة ترتكبينها عند وضعها، بجانب النصائج وطريقة التطبيق الصحيحة وكيفية تكثيف الرموش البسيطة، كل هذا ستطلعين عليه في السطور التالية:





معلومات عامة عن الماسكرا





- غير ما هو شائع، الماسكرا مدة صلاحيتها لا تتجاوز الـ6 أشهر، فمعلومة الفتيات عن الماسكرا أنه تستمر لمدة عام خاطئة.





- استخدام الماسكرا عد الفترة المذكورة تؤدي إلى تكتلات فوق لعيون والرموش لا تصبح جذابة، كما تريدين.





- الماسكرا تحتاج الهدواء عند وضعها، فعبد وضع الطبقة الأولى انتظري لمدة دقيقة لكي تجف ثم عاودي وضع الطبقة الثانية برفق.





- امسحي الفرشاة بلطف في منديل في حالة وجود كميات كبيرة عليها من الماسكرا قبل وضعها على الرموش، واحذري من مسح الفرشاة على فوهة الزجاجة التي تحوي بداخلها الماسكرانظرا لأنها تتسبب في تراكب الماسكرا عند الفوه وتجف بسرعة.





- نعلم أن بديل الأيلاينر الكحل ولكن المعلومة الجديدة أن الماسكرا هي أيضا بديل للأيلاينر في حالة نفاذه، وكل ما عليك فعله أن تغمسي فرشاه الأيلاينر في سائل الماسكرا وتستخدمينه.





- في حالة جفاف الماسكرا منكِ ضعي إناء به ماء ساخن ثم اغمسي فيه زجاجة الماسكرا، لمدة لا تزيد عن 5 دقائق.





- للحصول على رموش كثيفة ، لا تستخدمي الرموش الاصطناعية بل قومي باستخدام الماسكرا وضعي الطبقة الأولى ثم ضعي بقطنه بودرة طفال فوق لرموش وبعدها قومي بوضع طبقة الماسكرا الثانية.





- وفي حالة وضع كمية زائدة من الماسكرا، استخدمي مشط الرموش للتخلص من الزوائد، وقومي بإحضار ملعقة وضعيها أسفل أو أعلى العين حفاظا على الوجه من الماسكرا الزائدة عند إزالتها بالفرشاة.





أنواع الماسكرا الأربعة





ماسكرا تطويل الرموش: وفكرتها أن الفرشاة مصنوعة كي تعمل على كل رمش بطريقة منفصلة، وهذا النوع يركز أكثر على طرف الرموش ما يعطيها مظهرًا أطول بكثير عن حقيقتها.









ماسكرا تكثيف الرموش: يحوي في طياته أنواع من الشمع والسيليكون، يجعل هذا النواع من الماسكرا الرموش كثيفة وواضحة.





ماسكرا مقاومة للماء: لا يمكن إزالتها مُطلقا يُفضل استخدامها في المناسبات فقط، والحل الوحيد لإزالتها استخدام الفازلين أو زيت جوز الهند.





ماسكرا حريرية: يحتوي على خلاصة الحرير والجلسرين ويمنح الرموش مظهرا حريريا ناعما.





أنواع فرشاة الماسكرا



فرشاة الماسكرا العريضة: تكثف الرموش بشعيراتها المكثيفة والعريضة.







فرشاة الماسكرا الرفيعة: تكون شعيرات الفرشاة الرفيعة أقل من شعيرات الفرشاة العريضة وهذا يسمح بتوغل الماسكارا بين شعيرات الرموش جميعها.

فرشاة الماسكرا المقوسة: تثني شعيرات الرموش لأعلى كبديل عن مقوس الرموش، وتمنح صاحبات العيون الضيقة مظهرا جيدا وتعمل على اتساعها.

