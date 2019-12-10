KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة تشيلسي وليل بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش تشيلسي LIVE

يستعد ملعب ستامفورد بريدك في العاصمة الإنجليزية لندن معقل تشيلسي، لاستضافة مباراة هامة وحاسمة لأصحاب الديار، عندما يواجه ليل الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





ويطمح تشيلسي الإنجليزي، لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل خطف بطاقة الصعود للدور المقبل، دون النظر لمباراة فالنسيا وأياكس، حيث يحتاج البلوز الفوز فقط لضمان تأهله.





موعد مباراة تشيلسي وليل بدوري الأبطال





ويلعب تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ترتيب الفريقين بالمجموعة





ويحتل تشيلسي المركز الثالث في المجموعة الثامنة بعد مرور 5 جولات برصيد 8 نقاط جمعهم من فوزين وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة ليتساوى في عدد النقاط مع فالنسيا الذي يحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة.





بينما يحتل فريق ليل لمركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة وحيدة من تعادل وحيد مقابل 4 هزائم ليفقد الفريق الفرنسي آماله في الصعود.





ويمتلك تشيلسي فرصة الصعود إلى دور الـ16 في حالة الانتصار بأي نتيجة دون النظر لنتيجة لقاء فالنسيا وأياكس، لحساب نفس الجولة.

















Chelsea vs Lille

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مشاهدة مباراة تشيلسي وليل









يلتقي فريقي تشيلسي وليل في لقاء الإياب ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2020 دور المجموعات، يدخل نادى تشيلسي هذا اللقاء أمام نادى ليل ويسعي لحصد الثلاث نقاط من أجل الصدارة والتأهل في هذه المجموعة الصعبة، لأن الخسارة تعني الخروج من البطولة مبكراً، بينما التعادل من الممكن أن يعقد الموقف أيضا، حيث يحتل المركز الثالث برصيد ثمانية نقاط من فوز في مبارياتين وتعادل أثنان أخري مثلها ، وتلقي هزيمة واحدة ، على الجانب الآخر نادى ليل يحتل المركز الأخير من المجموعة الثامنة برصيد نقطة واحدة حصل عليها من تعادل ، واليوم يسعي البلوز في الفوز من أجل رفع رصيده وتحسين مركزه لضمان التأهل وقد تعادل نادى تشيلسي في اللقاء الماضي أمام فريق فالنسيا بهدفين مقابل هدفين.





تنطلق المواجهة بين فريقي تشيلسي وليل في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2 بتعليق المعلق علي محمد علي..