مريم الأحمدي تدعو إلى تضمين الثقافة المعنية في حقوق الإنسان بالمناهج الدراسية

في اليوم العالمي لحقوق الانسان، يستذكر الاتحاد العربي لحقوق الانسان بمزيد من التقدير والامتنان جميع الجهود التي اهتمت على مدى أكثر من 70 عاماً في الاعلاء من القيم والمبادئ السامية لحقوق الانسان.





وذكرت المستشار الحقوقية بالاتحاد مريم الأحمدي، بأن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام يأتي تحت شعار "الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان"؛ لتاكيد الالتزام العالمي بدعم وتمكين الشباب في مجتمعاتهم وتسليط الضوء على دورهم في دعم ورعاية حقوق الإنسان في كافة المجتمعات حول العالم، لدورهم الفاعل في صياغة المستقبل وقيادة عملية التغيير الفاعل بالمجتمعات، فلا رعاية لحقوق الإنسان دون تمكين الشباب من المساهمة في مسيرة مجتمعاتهم وفق مبادئ المساواة والعدالة وحرية التعبير ومناهضة التمييز ورعاية الحريات الأساسية.





كما دعت الأحمدي في ضوء بيان الإتحاد العربي لحقوق الإنسان، بضرورة العمل على نشر الثقافة المعنية بحقوق الإنسان بين الشباب وتضمينها بالمناهج الدراسية وتفعيل الأنشطة الحقوقية في جميع المراكز الشبابية بمختلف دول العالم، والحرص على تنظيم دورات تدريبية حول طرق ومفاهيم رعاية حقوق الإنسان وبيان المبادئ السامية المرتبطة بهذه الحقوق وكيفية ممارستها على أرض الواقع بالشكل الذي يجعل الشباب قوة دافعة نحو انجاز رعاية متكاملة لهذه الحقوق بما تتضمنه من حرية التعبير والتمكين والمساهمة في صنع مستقبل مجتمعاتهم.





وأعربت المستشارة الحقوقية بالإتحاد العربي لحقوق الإنسان مريم الأحمدي، عن دعمها للتحركات الدولية الراهنة نحو تمكين الشباب بوصفهم القوة الدافعة نحو التغيير للافضل في مجتمعاتهم وفق رعاية متكاملة لحقوق الإنسان، مشيرتاً إلى أن هناك أهمية متزايدة لدعم الثقافة الحقوقية وتأسيس رؤية حقوقية متكاملة لدى الشباب وفق المبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.





كما طالبت المستشارة مريم الأحمدي بضرورة العمل باستمرار على تمكين الشباب والاستماع لهم، لتفعيل مساهماتهم في صنع المستقبل بوصفهم عناصر بناءة للتغيير، بما يؤدي إلى دعم مشاركاتهم في الشأن العام والاستفادة من رؤيتهم في بناء المسقبل، والمضي في تعزيز ورعاية حقوق الإنسان.





يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان في العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي شهد إطلاق الجمعية العامة للأمم المتحدة لوثيقة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان منذ 71 عامًا.





ويأتى شعار الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان لهذا العام بعنوان "الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان.