بدءًا من 28 ديسمبر.. "تعليم" الإسكندرية تعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أرسلت جداول امتحانات الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية والتي تبدأ في 11 يناير 2020 على أن يكون امتحان الصف الثاني الثانوي في الفترة الصباحية والصف الأول الثانوي في الفترة المسائية.



ومن جهته قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن تعليم الإسكندرية استعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وأصدر تعليماته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة الامتحانات وإرسال التقارير أولا بأول.



وأضاف أنه قد وجه أن تحتوى الامتحانات على أية إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية، وكذلك التأكيد على دور الموجه المقيم ومتابعته لسير العملية الامتحانية ووضوح ورقة الأسئلة وتوزيع الملاحظين وتقدير الدرجات وعمليات الرصد بكنترولات المدارس.



اعتمد اليوم الثلاثاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ( 2019 - 2020 ) لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية بالمحافظة، وكذلك الشهادات المحلية، على أن تبدأ الامتحانات للتعليم الفني في 28 من ديسمبر الجاري، وتبدأ للصفين الثالث والرابع الابتدائيين في يوم 30 نفس الشهر، في حين أن امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائيين والصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية تبدأ في 9 يناير المقبل، وتختتم الامتحانات بالشهادة الإعدادية في 16- 23 من نفس الشهر.