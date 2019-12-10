Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدءًا من 28 ديسمبر.. "تعليم" الإسكندرية تعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:08 م
Advertisements
تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
اعتمد اليوم الثلاثاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ( 2019 - 2020 ) لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية بالمحافظة، وكذلك الشهادات المحلية، على أن تبدأ الامتحانات للتعليم الفني في 28 من ديسمبر الجاري، وتبدأ للصفين الثالث والرابع الابتدائيين في يوم 30 نفس الشهر، في حين أن امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائيين والصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية تبدأ في 9 يناير المقبل، وتختتم الامتحانات بالشهادة الإعدادية في 16- 23 من نفس الشهر.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أرسلت جداول امتحانات الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية والتي تبدأ في 11 يناير 2020 على أن يكون امتحان الصف الثاني الثانوي في الفترة الصباحية والصف الأول الثانوي في الفترة المسائية.

ومن جهته قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن تعليم الإسكندرية استعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وأصدر تعليماته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة الامتحانات وإرسال التقارير أولا بأول.

وأضاف أنه قد وجه أن تحتوى الامتحانات على أية إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية، وكذلك التأكيد على دور الموجه المقيم ومتابعته لسير العملية الامتحانية ووضوح ورقة الأسئلة وتوزيع الملاحظين وتقدير الدرجات وعمليات الرصد بكنترولات المدارس.
Advertisements

أخبار تهمك

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

منذ ساعة

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ يوم

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ يوم

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ساديو ماني مهدد بالرحيل عن ليفربول

منذ 41 دقيقة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

صحيفة بريطانية تتحدث عن علاقة إيفانكا ترامب بضابط مخابرات

منذ أقل من ساعة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

08:11 ص

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status