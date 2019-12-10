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التنمية الصناعية: طرح 43 مليون م2 أراضى صناعية مرفقة خلال 3 سنوات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:05 م
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بوابة الفجر
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شهد المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية،  ختام فعاليات الملتقى الثاني "لدور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات" خلال زيارته بمدينة طنجة بالمغرب وهو المؤتمر الذي أقيم  تحت رعاية الملك محمد السادس ونظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالمملكة المغربية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات.
  
وقال "غازي" إن مصر على اعتاب جيل جديد من المناطق والمجمعات الصناعية والتي تخطط الهيئة انشائها في شتى محافظات الجمهورية على اعلى معايير التكنولوجيا العالمية تحت مظلة الاقتصاد الأخضر, فضلا عن تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية المعتمدة القائمة والبالغ عددها 134 منطقة صناعي , مما يؤهل مصر لتحديات الثورة الصناعية الرابعة وما تتطلبه من تجهيزات لتاهيل مصر للانخراط فيها , وهو ما بدأته الحكومة المصرية بالفعل من خلال إرساء قواعد انشاء منظومة صناعية حديثة ومتكاملة من اعداد بنية تحتية قوية وإصلاح المنظومة الإجرائية وتحسين البيئة التشريعية المنظمة للانشطة الاقتصادية والصناعة وإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة ضمن منظومة الكترونية واضحة وبشفافية .
 
وقال غازي إنه تم توفير43.5 مليون م2 اراضى صناعية مرفقة فى كافة المحافظات خلال  الفترة من يوليو 2016 حتى الآن وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية من أجل التغلب على مشكلة ندرة الاراضى الصناعية ان الهيئة تستهدف طرح 18 مليون م2 أخرى بنهاية 2020.
 
وأضاف أنه على صعيد دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة تم طرح 6 مجمعات صناعية خلال الفترة الماضية على رواد الاعمال باجمالي عدة وحدات 1180 وحدة توفر ما يزيد عن 42 الف فرصة عمل.
 
 
وأشار إلى أنه تم إنشاء نموذج ناجح لإدارة وإنشاء المناطق الصناعية  في مصر بمشاركة مطور القطاع الخاص , حيث تم انشاء  12منطقه صناعية تم تصميم وتخطيط  هذه المناطق الصناعية  على أساس مفهوم المناطق الصناعية المستدامة بمعنى أن يتوافر فيها (مراكز التدريب، مراكز تطوير الأعمال، منطقه لوجستيه، منطقة خدمات(مطاعم، رياض الاطفال ...الخ) ،إدارة المرافق) وقد بلغ معدل إشغال المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعى الخاص ما يقرب من 95٪  مما يعكس نجاح التجربة الكبير على الصعيد التسويقي والاستثماري.

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