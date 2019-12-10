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مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.11% خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:55 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبى المالى

أنهي سوق دبى المالى،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.11% خاسرا 2.85 نقطة ليصل إلى مستوى 2681.59 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 116 مليون سهم محققة ما قيمته 149.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1470 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفعت 6  أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 3 أسهم.

 
وقطاعياً ، فد تراجعت 4 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.78%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.97%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.60%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.83%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%.
 


وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وإنخفاضا بسوق دبي المالي اليوم ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 1.66%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.01%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 3.38%، ثم سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 3.2% 
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