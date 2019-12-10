مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.11% خلال التعاملات الصباحية









سوق دبى المالى





أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.11% خاسرا 2.85 نقطة ليصل إلى مستوى 2681.59 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 116 مليون سهم محققة ما قيمته 149.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1470 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 3 أسهم.





وقطاعياً ، فد تراجعت 4 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.78%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.97%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.60%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.83%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%.









وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وإنخفاضا بسوق دبي المالي اليوم ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 1.66%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.01%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 3.38%، ثم سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 3.2%