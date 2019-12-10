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صحيفة بريطانية تتحدث عن علاقة إيفانكا ترامب بضابط مخابرات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:00 م
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إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
وكالات
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كشف تقرير للمفتش العام لوزارة العدل الأمريكية مايكل هورويتز، عن علاقة شخصية بين إيفانكا والضابط السابق في المخابرات البريطانية كريستفور ستيل، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

 

وقال التقرير، الذي كشفت عنه الصحيفة البريطانية، إن الضابط أهدى إلى ابنة الرئيس الأمريكي هدية "ترتان عائلي من اسكتلندا"، ولم يذكر التقرير إيفانكا بالاسم، لكن "إيه بي سي نيوز" كشفت عنها.

 

وقد أكد ستيل أنه لم يكن متحيزا ضد المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية عام 2016، على عكس ما ادعى ترامب على موقع توتير، وفقًا للتقرير.

 

وأعلن ستيل، أنه زار إفانكا في برج ترامب وكانت تجمعهما علاقة ودية لمدة أعوام، ووصف الضابط السابق بالمخابرات البريطانية علاقته بها بأنها "شخصية".

 

وكتبت الصحيفة أن "جاسوس بريطانيا السابق" أعطي هدية إلى إيفانكا، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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ضابط مخابرات انجليزي ضابط مخابرات صحيفة بريطانية الجارديان إيفانكا ترامب

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